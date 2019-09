Bezkontaktní platby kartou nemusejí fungovat, varuje ČNB

Kvůli novým pravidlům pro ověřování karetních plateb, která budou platit od 14. září, mohou terminály zamítat některé bezkontaktní platby kartami do výše 500 korun. A to bez informace o důvodu zamítnutí. V takovém případě lze platbu provést vložením karty do terminálu a zadáním PIN. Upozornila na to ve středu na webu Česká národní banka.