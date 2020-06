Benzín před prázdninami o dost podraží

Zatímco ve středu stál podle společnosti CCS litr nejprodávanějšího Naturalu 95 v průměru 26,26 Kč a nafta 26,12 Kč, do konce června to už bude o korunu více.

Řada motoristů se podivuje, že při zvyšování cen ropy je promítnutí do cen u pump takřka okamžité, když ale ropa zlevňuje, ceny klesají jen pozvolna. Podle Křečka se marže směrem nahoru udržují podle okolních cen bez ohledu na to, jaká byla nákupní cena pohonných hmot, ale když mají jít ceny dolů, pumpaři nechtějí jít pod náklady nebo očekávanou marži. „Když jde zdražit, udělá se to hned. Když zlevnit, tak teprve, když je to nutné,“ vysvětlil.