Současně se zrušením některých pracovních míst by mělo dojít ke vzniku jiných pozic. Budou jich zhruba 2000 v oblasti elektromobility a digitalizace.

Už v průběhu příštího roku by automobilka měla zrušit prvních 7500 pracovních míst. Zároveň ale zaměstnancům závodů v Neckarsulmu a Ingolstadtu prodlouží garanci zaměstnání do roku 2029. Dosud platila právě do roku 2025.