Aquapark má denní náklady 600 tisíc. Pokud má zavřít na delší dobu, potřebuje to vědět už teď

Nejnavštěvovanější tuzemský aquapark Aquapalace Praha má denní náklady včetně mezd 600 tisíc korun. Pokud by nucené uzavření mělo trvat déle, provozovatel by potřeboval informaci už nyní, aby se dokázal připravit. Uvedla to generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.