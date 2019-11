Američané doplácejí na Trumpova cla na čínský dovoz, stojí je skoro bilion ročně

Představitelé Trumpovy administrativy trvali na tom, že cla uvalená v loňském roce dopadnou na čínské firmy, které raději sníží ceny, aby zůstaly konkurenceschopné. Aby cla skutečně nedopadla na Američany, by ovšem musely čínské firmy snížit ceny o 20 procent - při takových cenách by američtí prodejci a výrobci mohli držet vlastní ceny na stabilní úrovni. To se však nestalo.