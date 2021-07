Alza měla pravdu. Zákaz prodeje ve svátky se výdejen e-shopů netýká, rozhodl soud

„V situaci, kdy k uzavření kupní smlouvy nedojde fyzicky v maloobchodní provozovně, tedy výdej zboží, které bylo objednáno prostřednictvím internetu, představuje pouze jednu z fází prodeje, a to nikoli rozhodující. Provozovna pak v přeneseném významu pouze funguje jakožto jakési pomyslné výdejové okénko, prostřednictvím nějž je vydáváno zboží objednané na e-shopu,” stojí v rozhodnutí NSS.

Pokud by měl sváteční zákaz dopadat i na fyzický výdej zboží objednaného po internetu, musel by to zákon podle mínění soudu výslovně stanovovat. „Zákon však v této otázce mlčí,” konstatoval NSS.