Agrofert dostal loni na dotacích dvě miliardy korun, zisk meziročně ztrojnásobil

Koncern Agrofert v loňském roce přijal 1,97 miliardy korun na dotacích. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost umístila do Sbírky listin. Sto procent akcií koncernu bylo vloženo do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Jak společnost uvedla již dříve, loni meziročně ztrojnásobila zisk na 4,48 miliardy korun.