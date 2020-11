Zrušit nebo zachovat? Brno řeší, co s provizorní covidovou nemocnicí

Když vznikala, nemocnice kvůli velkému počtu hospitalizovaných s covidem-19 praskaly ve švech a zdravotníci na Moravě počítali každý den do jejího dokončení. Nyní se ale záložní nemocnice stává pomyslnou železnou koulí na noze. Je totiž nutné platit účty.

Polní nemocnice v Letňanech má být do konce února. Dalších 53 milionů pro miliardáře Sehnala?

Polní nemocnice v Letňanech má být do konce února. Dalších 53 milionů pro miliardáře Sehnala? Domácí

V hale je připraveno pro pacienty 302 lůžek. Měsíční náklady spojené s jejím provozem by v případě jejího plného využití, tedy i s ohledem na spotřebovanou elektrickou energii a vytápění, činily zhruba čtyři miliony korun. Momentálně stojí provoz několik set tisíc korun.

O budoucnosti nemocnice jednají představitelé Brna s vedením FN. Pravděpodobně se ve věci obrátí na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který před nástupem do této funkce působil právě ve fakultní nemocnici na postu náměstka pro dětskou nemocnici.

Kromě toho, kdo provoz nevyužité nemocnice zaplatí, je problémem to, že si nikdo netroufne odhadnout další vývoj. Co když se nemocnice zruší, pak se situace zhorší a bude nutné ji znovu stavět? Po jarní první vlně pandemie přišlo letní uklidnění a na podzim rapidní zhoršení situace.

Podle některých úvah by bylo dobré mít nemocnici v záloze až do jara, a to s ohledem na pravidelné zimní chřipkové období. Covid-19, chřipku a nachlazení totiž není od sebe snadné rozeznat. Situace, kdy budou nemocnice opět plné pacientů, se může zopakovat.