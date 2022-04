Zpočátku se ukrajinský školák skrýval pod lavicí, teď už tancuje

„Je však důležité si uvědomovat, že s ohledem na to, co mají za sebou, nemusí mít hned náladu si hrát nebo dělat to, co si pro ně vymyslíme. Měli bychom respektovat jejich čas. Můžeme dětem zkusit vysvětlit, že smutek a strach se někdy projevují i tak, že nechci nic dělat nebo ostatní odmítám. Jde tedy o to, naučit se také ptát, co druhý zrovna teď potřebuje, a naše nabídky jim prostě občas zopakovat,“ řekl Právu.