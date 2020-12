Zodpovědný jsem jen za své vlastní zdraví, říká kavárník, který odmítl zavřít

V jeho kavárně přitom lidé ani nenosí roušky. „Proč by je měli mít?” odpověděl na dotaz stroze. „Ani nestíhám vládní nařízení sledovat. Vláda je chrlí jako chrliči a vůbec to nemá žádné opodstatnění v hygieně,” dodal s tím, že si sám jako laik nastudoval praktickou hygienu.

Usuzuje, že lidé by měli primárně chránit sami sebe, a je tak nesmyslné omezovat podnikatele. „Svoboda je o tom, že nejsem zodpovědný za vaše zdraví. Jsem zodpovědný pouze za své vlastní,” zmínil s tím, že rozdíl by byl, kdyby nemoc byla tak závažná, že by hluboce zasahovala do lidských životů, což podle něj není případ koronaviru.