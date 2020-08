Zmatky před cestou do Řecka: Potřeba je test, lékařské potvrzení a QR kód

Sbalit se na cestu do Řecka není v těchto dnech jen tak. Kromě běžných dovolenkových věcí musí lidé investovat spoustu času do papírování. Musí podstoupit test na koronavirus, ovšem ve správnou chvíli, aby nebyl starší tří dnů. Pak musí také získat lékařské potvrzení – v angličtině a obojí zaplatit. Testy ani potvrzení nepotřebují děti do 10 let. A pak je nutné vyplnit formulář, na jehož základě lze získat QR kód.