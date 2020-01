Zklamaný pekař Bláha míří ze Sněmovny

„Nejsem a nebudu politik a asi ani nechci být. Dva roky jsem se ve Sněmovně snažil něco změnit, posunout, sdělit. Vložil jsem do toho obrovské množství práce, času a energie na úkor své rodiny a firmy, a když najednou zjistíte, že občas jdete hlavou proti zdi, tak vám to na náladě nepřidá,“ řekl Bláha Právu.

„Spousta poslanců bohužel netuší, co by podnikatelé skutečně ocenili. Sice říkají, že je nesmíme zatěžovat nebo jim přidávat práci, ale těch paskvilů, které jsme na ně navalili za posledních 30 let, je spousta. Velká část si ale na skutečnou změnu netroufá, přinejlepším změní jen nějaký parametr,“ podotkl poslanec.

Pokud se Bláha rozhodne k odchodu, půjde o dalšího z podnikatelů za ANO, kteří se politice rozhodli dát vale. Poslance by sice nahradil frýdlantský pivovarník Marek Vávra, který je už libereckým zastupitelem za ANO , Bláhův odchod by byl ale pro babišovce nepříjemný symbolicky – nedávné průzkumy naznačují, že ANO přichází hlavně o podporu podnikatelů, na jejichž zájmy Babiš jakožto člověk pocházející z byznysu vždy kladl důraz.

Bláha na sebe v minulosti strhl pozornost. Loni při debatě o zvyšování rodičovského příspěvku varoval, že ženy, které jsou čtyři pět let na rodičovské, ztratí pracovní návyky. „V ten okamžik se dostáváme do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován,“ řekl. Po kritice uvedl, že nechtěl útočit na matky, ale poukazoval na příklady, se kterými se jako podnikatel setkával.