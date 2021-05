Zklamané děti. Kauza Feri rezonuje ve školách

Oslovení pedagogové se shodují, že kauza žáky a studenty zajímá a ti se chtějí o věci bavit. U Feriho příspěvků na Instagramu, kde vysvětluje, proč mandát poslance za TOP 09 složil, tuto možnost nemají, protože politik přidávání komentářů zablokoval. V médiích zveřejněná svědectví mladých žen o údajných sexuálních napadeních se stala tématem i v některých rodinách.

„Když jsem včera zahlédla, jak velké zklamání se mu objevilo v očích, bylo mi syna líto. Feriho měl rád, měl ho za borce. Bylo vidět, jak moc by si přál, aby to nebyla pravda. No, každopádně je tohle dobrá příležitost, jak si pořádně popovídat o vztazích. O tom, že ‚ne‘ znamená ‚ne‘. Když někdo druhému řekne, že něco nechce, tak prostě není možný vynutit si to násilím nebo vyhrožováním,“ napsala svou zkušenost na Facebook spisovatelka Iva Hadj Moussa.

Vzhledem k popularitě Feriho mezi mladými se podobné diskuse odehrávají také ve školních třídách. „Včera jsme měli besedu a byla na to hned první otázka,“ potvrzuje Johanna Nejedlová z organizace Konsent, která pořádá na školách osvětové akce, mj. i o sexuálním násilí.

„Téma sexuálního násilí i jeho prevence by se měly ve školách řešit bez ohledu na to, jestli tu máme nějakou kauzu. Tím, že Dominik Feri má milion fanoušků na síti a hodně mladých lidí k němu vzhlíželo nebo mu věřilo, tak by bylo dobré ve třídách vytvářet prostor, kde se o tom mohou bavit, sdílet svoje názory a dozvědět se, co je sexuální násilí. Probrat třeba ty klasické mýty o obětech. Vím, že někteří učitelé už to dělají,“ řekla Právu Nejedlová.

Jednou z nich je Petra Mazancová z litoměřického gymnázia, podle níž by se učitelé tématu neměli vyhýbat. Sama čtvrteční hodinu občanské výchovy začala otázkou, kdo Feriho sleduje na Instagramu.

Ze třicetihlavé třídy patnáctiletých se přihlásili všichni. „Zkrátka je to pro ně influencer, na mladé lidi má vliv a já myslím, že bychom je v tom neměli nechat plácat, ale vést s nimi debatu. Linií, po kterých se dá vést, je spousta,“ tvrdí Mazancová, která je rovněž předsedkyní Učitelské platformy.

Žáci chtějí sami o kauze mluvit

„Já jsem sepsala souhrn zhruba patnácti nejčastějších argumentů z internetu typu ‚je to cancel culture‘ (vylučování jedince ze společnosti – pozn. redakce), ‚MeToo (hnutí proti sex. obtěžování – pozn. redakce) se zvrhlo‘ a podobných. Snažili jsme se diskutovat, proč lidé tak reagují, co tím myslí. A naše diskuse se následně svezla ke konsenzu v sexu, což je pro jejich věkovou kategorii podstatné téma,“ popsala hodinu učitelka.

„Oni by o tom chtěli hodně diskutovat, ptají se, co si myslíte, udělal to, nebo ne? Ale tahle debata nám vůbec nepřísluší. Já s nimi můžu diskutovat o těch věcech okolo. Třeba jak se k tomu postavila jeho politická strana, co to je poslanecká imunita, vzdání se mandátu,“ dodala pedagožka.

Podobnou situaci řeší i Tereza Vodičková, která učí na jednom pražském gymnáziu a předsedá Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd.