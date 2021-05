Život v Praze se vrací k normálu, MHD zůstává omezená

Zkušenosti cestujících bývají ale odlišné a řada lidí, kteří v Praze jezdí MHD pravidelně, si stěžují na přecpané vozy a vagóny. „Když jde člověk teď v sedm na autobus, je tam hlava na hlavě. Školáci se vrátili, ale autobusy, kterými jezdili, už ne,” popisuje Novinkám pan Vojtěch, který dojíždí do práce v hlavním městě z jeho okraje. „Ne že by se to nestávalo i před pandemií, ale teď je to divnější – po všech těch restrikcích a při výzvách k dodržování rozestupů.“