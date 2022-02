Zeman: Vidím čtyři těžké váhy na Hrad

„Zatím se do této prezidentské soutěže hlásí několik šašků. Nejzdvořilejší, co můžu udělat, je že o nich nebudu mluvit. Všichni ti kandidují jen proto, že budou na televizních obrazovkách, kde by jinak nebyli,” prohlásil v nedělním rozhovoru pro CNN Prima News Zeman.

Podle něj se zatím „těžké váhy” do klání nepřihlásily. „Očekávám, že se to stane na levici, pravici i ve středu. Na levici bych tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého a Andrej Babiš říká, že je catch all party, tedy bere voliče zleva i zprava, a je-li v této pozici, tak by mu připadnul střed,” odhaduje prezident.