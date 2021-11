Zeman podpořil povinné očkování

„Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta,” prohlásil při videokonferenci český prezident.

Týkat by se mělo zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách, pracovníků v integrovaném záchranném systému, a to včetně vězeňské složky, či lidí starších šedesáti let.