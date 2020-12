Zeman: Odmítači schválení nouzového stavu jsou politické hyeny

„Vláda má mou podporu pro prodloužení nouzového stavu. Pokud by nenastal, něco se rozvolní, něco se nebude moci dělat. Křivka nemocných a mrtvých vyletí,“ řekl Zeman. Ty, kteří odmítají prodloužení nouzového stavu, označil za „politické hyeny“. „Vědomě posílají na smrt stovky, tisíce lidí, aby si u některých živých zvýšili před volbami preference,“ dodal prezident.

V souvislosti s kompenzacemi pro podnikatele, kteří jsou postiženi koronavirem, je pro rozumné krytí režijních nákladů. Rozhodně ale nepokládá za rozumné krytí ušlého zisku. „Schodek schváleného rozpočtu je obludný, z toho by se daly vyplatit takové kompenzace, ale stát není pojišťovna ani kasička. Stát je instance poslední záchrany. Proto by se měly zaplatit fixní náklady, tedy energie, nájemné, platby za zaměstnance,“ řekl Zeman.

„Počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotníci, druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchranného systému. A já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany,” řekl. Dal by přednost vakcíně, u níž postačí jedna aplikace.