Zeman: Nevěřím Tálibánu ani nos mezi očima

„Nevěřím Tálibánu ani nos mezi očima. Je to teroristická diktatura a s teroristy se nevyjednává. S teroristy se bojuje. Až nám Tálibán předvede nějaký další teroristický akt a nemusím předpokládat, že to bude zrovna druhé 11. září, tak k tomuto názoru dojdou i ostatní,” řekl v nedělním rozhovoru pro server Blesk.cz prezident Miloš Zeman.

Kdyby Tálibán byl politickou, nikoliv vojenskou organizací, nebyl by prý tak kritický.

„Kdyby Tálibán byl něco podobného jako třeba Vietkong, tak prosím, ať ovládne Afghánistán a vládne tam. Pokud s tím, což je otázka, obyvatelstvo souhlasí. Tálibán je teroristická organizace a má ve svém programu ovládnutí světa, stejně jako třeba muslimské bratrstvo,” uvedla hlava státu.

Jako hlavního viníka aktuální situace v Afghánistánu prezident vidí Spojené státy americké, které dění spustily svým rozhodnutím stáhnout po dvaceti letech své vojáky ze země. Zopakoval také, že USA tím ztratilo tvář a prestiž, stejně tak Severoatlantická aliance (NATO).

„Američani odešli z Afghánistánu, tím zrazují nejen Afghánistán, ale také sami sebe a veškeré civilizované země, na které teď může dopadnout teroristický útok organizovaný právě z území Afghánistánu,” míní Zeman.

NATO pak podle něj potřebuje reformu. „NATO je dnes molochem, do kterého lijeme peníze, platíme různým zahraničním zbrojovkám, ale účel jakékoliv vojenské organizace není plněn. Reforma by měla mít tři části,” uvedl prezident.

Zeman: NATO je třeba reformovat

„Tou první by mělo být, že by NATO mělo přestalo být servisní organizací USA, jako je tomu bohužel dnes. A jak se ukázalo na případě Afghánistánu. Potřebujeme kolektivní vedení NATO, jistou rovnoprávnost členských zemí a ne to, že když nějaký prezident zavelí, tak všichni ostatní poslechnout. Dále by si NATO mělo definovat svého nepřítele. Souhlasím s názorem prezidenta Macrona, že Rusko není nepřítel, a že nepřítel je mezinárodní terorismus,” předestřel.

Reformy by se měla podle Zemana chopit nějaká skupina členských států. Kvůli „neplnění vojenského účelu” organizace by pak mělo podle něj Česko „zbrzdit” příspěvky do NATO.