Zeman: Nejstrašnější jsou lidské ztráty. Vše ostatní se dá překonat

„Zřícení budov se dá nahradit. Zranění, i když už to je daleko těžší, se dá vyléčit. Ale nejstrašnější jsou lidské ztráty, byl jsem informován, že mezi nimi byla i slovenská občanka, a je jedno, jestli je to Slovenka nebo Češka, která byla nad to těhotná. To je nejstrašnější. Všechno ostatní se dá překonat,” uvedl Zeman.

Prezident se ke katastrofě, během které se tornádo prohnalo několika jihomoravskými obcemi a následkem toho zemřelo pět lidí, poprvé osobně vyjádřil v sobotní večerním projevu k národu. V něm vyjádřil soustrast pozůstalým a popřál zraněným brzké uzdravení. Již ve čtvrtek večer soustrast za prezidenta na Twitteru vyjádřil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman si je vědom toho, že škody na majetku jsou obrovské. Bude proto jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), aby stát lidem postiženým tornádem podpořil, co nejštědřejší dotací.

„V úterý se setkám s paní ministryní Schillerovou a budu se přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace k postiženým. Nejsem přítel dotací, řada z nich je zbytečná a plýtvavá, ale v tomto konkrétním případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tu tato dotace nejen byla, ale aby byla co nejvíce velkorysá,” přiblížil prezident.

Nebýt vozíku, vyrazil by též

Zeman ocenil také to, že katastrofy zatím politici, kteří nyní třeba i jezdí do oblasti, nezneužili k předvolební kampani. Souhlasil také s tím, že některé strany kampaň pozastavily.

Na tom, že politici na místo vyrazili nevidí nic špatného, kdyby to bylo možné, sám by prý do oblasti vyrazil.

„Chápu jestliže politici tam přijedou, ale rozhodující je účast policistů, nikoliv politiků, hasičů a armády. Jak už jsme řekl, poslal jsem tam svoji dceru. Věřím, že kdybych neměl invalidní vozík, tak bych tam zajel já, ale takhle bych se asi spíš pletl pod nohy těm, kteří organizují záchranářské práce,” řekl Zeman.