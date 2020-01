Zeman nebude nominovat Válkovou ombudsmankou

Válkové ze své nominace couvla v pátek. Čelila kritice kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Sama však uváděla, že stahuje nominaci kvůli svému členství v KSČ.

„Vážím si jejího rozhodnutí odmítnout nominaci. Nemám nyní na co čekat, jestliže ji odmítla, není potřeba ji stahovat. Nevidím důvod, proč by se o ní mělo nyní hlasovat ve Sněmovně. Mluvil jsem s ní telefonicky spolu s premiérem na plese a shodli jsme se, že by bylo dobré, aby to stažení oznámila v televizi,“ uvedl prezident. Jak vyplynulo z rozhovoru, Andrej Babiš a Miloš Zeman ji telefonovali z plesu a on pak v televizi uvedla, že nominaci odmítne.

Jak prezident doplnil, pokud by tak neučinila, Zeman by ji sám doporučil, aby se nominace vzdala. Prezident se také zamyslel nad tím, zda by Válková měla zastávat funkci zmocněnkyně pro lidská práva. Rozhodnutí ale nechá na premiérovi.

Ombudsmankou Valachová?

Prezident se rovněž pozastavil nad tím, proč se informace o Válkové objevily až nyní. „Jsou tam dvě otázky. První, proč jsme tyto informace neměli v době, kdy se paní Válková stala ministryní spravedlností. Vysvětluji si to nedostatkem informací. A druhá věc, dokážu pochopit článek, který byl zneužíván proti disidentům. Nicméně otázka je, kdo to byl pan Urválek. Byl to nejodpornější zjev československé justice, který poslal na smrt mnoho lidí. Problém není v tom článku, ale v tom spoluautorovi,” vysvětlil Zeman.

Na otázku, kdo by měl nahradit Válkovou Zeman uvedl: „Zaslechl jsem v kuloárech, že Jan Hamáček uvažuje o Kateřině Valachové. Pokud by s tím za mnou přišel, byla by pro ně přijatelná. Ale musí mi ji někdo navrhnout.”

Kritika článku

Premiér Andrej Babiš mluvil s prezidentem o Válkové v pátek. Ve stejný den také Válková řekla České televizi, že nominaci odmítne. Nevyloučila ale, že přesto ombudsmankou bude, protože podle ní ji prezident Zeman nemusí vyhovět a její odmítnutí přijmout.

Jak řekl Právu předseda ČSSD Jan Hamáček, pravomoc navrhovat kandidáta na ombudsmana má pan prezident. „Pokud by se dotázal na názor sociální demokracie, pak Kateřina Valachová samozřejmě splňuje veškeré požadavky na tuto funkci - je to koneckonců bývalá spolupracovnice Otakara Motejla - takže jsme připraveni v tomto směru s panem prezidentem jednat"

Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který je známý z procesu s Miladou Horákovou z roku 1950. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.