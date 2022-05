Zeman je přesvědčen o Michlově kompetenci, řekl Fiala po jednání s prezidentem

Prezident Miloš Zeman je přesvědčen o kompetenci nového guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla, a to jak teoretické, tak praktické. Po jednání s ním to řekl novinářům šéf vlády Petr Fiala (ODS). Na pondělní schůzce se spolu bavili o dalších změnách v bance. „Měla by být zachována kontinuita a vyváženost názorů,“ řekl bez dalších podrobností premiér.