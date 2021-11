Zeman by měl ještě zůstat v nemocnici, říká šéf jeho konzilia

Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), aby nabral síly, řekl České televizi šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima. Připustil, že Zeman by mohl nakrátko opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu (ODS) premiérem. Jmenování Fialy předsedou vlády by se mělo odehrát 26. listopadu na zámku v Lánech.