Zákaz vycestování nemá oporu v zákoně, upozorňuje ústavní právník

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika zemí Afriky a Jižní Ameriky. Od pátku do 11. dubna nesmí cestovat například do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar, odkud se do Česka dostala jihoafrická mutace koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika zemí Afriky a Jižní Ameriky. Od pátku do 11. dubna nesmí cestovat například do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar, odkud se do Česka dostala jihoafrická mutace koronaviru.

„Je to nevymahatelné. Když by člověk odjel třeba do Německa a z Německa do Jihoafrické republiky, tak kdo to zakáže," podotkl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík. Doplnil, že kdyby se někdo nyní rozhodl přestěhovat například do Brazílie, není důvod, proč by to nemohl udělat.