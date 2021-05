Zájem o očkování je u mladších věkových skupin nízký

K očkování proti covidu-19 se do pondělních 8:00 hodin ráno registrovalo asi 50 tisíc lidí ve věku 35 až 39 let, pro něž byly v pondělí registrace spuštěny. Na Twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Za stejný čas se u předchozí skupiny 40 až 44 let zaregistoval dvojnásobek lidí.