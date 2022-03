Zájem o náhradní výživné zaostal za očekáváním

Možnou příčinou by tak podle ní mohlo být například to, že podmínkou pro udělení dávky je, že samoživitelé a samoživitelky dlužné výživné vymáhají v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Ale toto rozhodnutí doposud mnozí svobodní rodiče nemají, protože pochybovali o tom, že z expartnerů či expartnerek v exekuci něco dostanou.

Třetím důvodem je pak to, že samoživitelé a samoživitelky často pobírají jiné sociální dávky, a kdyby dostali náhradní výživné od státu, započítalo by se jim do příjmů a ty další sociální dávky by jim klesly nebo by o ně přišli úplně. „Takže se jim to nevyplatí,“ dodala Vogtová.