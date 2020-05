Začínali v garáži, v krizi otevřeli pekárnu v centru města

„Pracovali jsme na tom už od září a vyšlo to zrovna na tuhle dobu. Tak jsme si řekli, že prostě otevřeme a budeme doufat, že zákazníci přijdou. A oni přišli,“ řekl s úsměvem Právu Kadlec.

Mladí pekaři si zakládají na kvalitních surovinách. „Když jsme chtěli péct croissanty z másla, všude se nám vysmáli, že to bez margarínů a aromat nejde. Přesvědčili jsme se ale, že to možné je. Věříme, že zákazníci to ocení,“ byl přesvědčen Ráček.