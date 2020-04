Začíná plošné testování na koronavirus, ukáže promořenost populace

„Je to dostatečný vzorek na to, aby nám to ukázalo, jak moc je populace promořena. Ale je potřeba testování za nějakou dobu opakovat. Potom získáme číslo, které buď poroste nebo bude klesat a ukáže nám, jak moc rychle nebo pomalu se vir šíří populací,“ řekl Novinkám epidemiolog IKEMu Petr Smejkal s tím, že výsledky studie jsou důležité pro vládu, která na základě nich může rozvolňovat nebo zpřísňovat opatření.