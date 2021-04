Záchranáři dosáhli navýšení covidových odměn. Dostanou 120 tisíc

Podle Žitníkové má nyní na stole kompenzační vyhlášku Legislativní rada vlády. Ve Sbírce zákonů by pak měla vyjít do konce dubna. Pokud vše půjde dobře, tak by záchranáři mohli odměnu dostat v červnu, tedy s květnovou výplatou.

„Do konce května to zdravotní pojišťovny vyplatí. Pokud vše půjde podle plánu a dopadne to dobře, mohlo by se to zprocesovat už v odměnách za květen, tedy by to záchranářům mohlo dorazit v červnu,” odhadla Žitníková. Podle ní s navýšením odměn pro záchranáře z původně zvažovaných 75 tisíc korun, které prosazoval exministr Blatný, o dalších 45 tisíc souhlasí jak současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), tak premiér Andrej Babiš (ANO).