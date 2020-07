Zábran proti turistům v Krkonoších od soboty přibude

V Obřím sedle přibude asi 300 metrů sítě. „Tam, kam jsme ji dali, to zafungovalo. Lidé se ale přesunuli do trojúhelníků mezi cestou z Obřího dolu a dlážděnou cestou na Sněžku. Je to alpínský trávník a hnízdiště vzácných druhů ptáků. Celý prostor musíme oplotit, aby se lidé drželi tam, kde mají,” řekl Drahný.

„Na mechanismu a systému, jak by to mohlo fungovat, pracujeme. Je to na samém počátku, na podrobnosti je brzy. Tento způsob regulace by se mohl stát pilotním projektem pro podobně přetížené chráněné lokality v ČR,” řekl ČTK Drahný.