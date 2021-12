Záběry z centra Prahy. Česko slaví dalšího pandemického Silvestra

Česká republika se stejně jako zbytek světa v pátek loučí s uplynulým rokem. Pražské Václavské náměstí je tradičním místem, kde se lidé rok co rok setkávají k hromadným oslavám, ty však v posledních dvou letech poznamenala pandemie koronaviru. Pro ty, kdo by chtěli vědět, jak to v centru metropole letos vypadá, Novinky nabízejí záběry pořízené ze střechy pražského hotelu Jalta.