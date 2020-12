Za neplatiče alimentů bude výživné platit stát, schválil Senát

Za neplatiče alimentů by měl výživné na děti platit stát, který je pak bude po dlužnících vymáhat. Normu schválil ve středu Senát, zákon ještě dostane k podpisu prezident. Úřady práce budou na nezaopatřené dítě vyplácet maximálně 3000 korun měsíčně, a to nejvýše dva roky. Státní pokladnu to přijde na zhruba miliardu korun ročně.