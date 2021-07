Z trámů zničené střechy po tornádu bude kříž pro návštěvu papeže

„Je dohodnuté, že kříž, který bude zdobit pódium při návštěvě papeže, bude pak umístěný na čestném místě u baziliky v Šaštíně. Bude tam připomínat návštěvu svatého otce i katastrofy, které se tady staly. Nám to nevadí, naopak, budeme rádi. Je to pro nás čest, že naše dřevo bude zdobit okolí baziliky,“ řekl kněz.

Doufá, že se s farářem domluví, jestli by bylo možné část trámu získat. Nebo kdyby to nebylo možné, rád by, aby v hotovém díle opracování trámů na kříž neznehodnotilo vyrytá jména.