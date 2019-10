Vojenská policie chce mít právo ničit drony

Vojenští policisté navíc žádají i to, aby mohli v nebezpečí rušit mobilní signál, a tak případně zabránit odpálení dálkově řízené výbušniny.

Počítá s tím novela zákona o Vojenské policii, kterou ministerstvo obrany poslalo do připomínkového řízení. „Chceme dát novelou možnost omezení provozu bezpilotních prostředků nad vojenskými objekty, kde by mohly ohrožovat životy a zdraví, ale třeba i rušit elektronický signál,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek.

Jak budou policisté drony ničit, není podle mluvčího ještě jasné. „Určitě by se zprvu volily nenásilné formy, jakou je výzva. Zneškodnění dronu by bylo až krajní řešení,“ dodal Pejšek.

Ve světě policie používá několik způsobů k zastavení bezpilotních letounů. V Japonsku policisté chytají drony do speciálních sítí zavěšených pod policejními bezpilotními letouny.

Nizozemská nebo francouzská policie už několik let cvičí orly k odchytu nepřátelských strojů. Italská firma Finmeccanica zase vyvinula elektronický systém, který dokáže převzít kontrolu nad podezřelými drony.

Drony jsou mezi lidmi stále oblíbenější. Ve světě se jich prodá ročně miliony a v Česku jsou to tisíce. Naučili se je po­užívat v akci policisté i vojáci. K monitorování je už řadu let používá česká armáda. V příštím roce by měl v Prostějově vzniknout prapor bezpilotních prostředků, vojáci se chystají nakoupit i bojové drony schopné nést zbraň či bombu.