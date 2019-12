Nový bodový systém má další zpoždění

Původní návrh nových bodů přitom ministerstvo dopravy (MD) vypracovalo už před třemi lety. Doznal pak značných úprav a předchozí šéf resortu dopravy Dan Ťok (za ANO ) jej loni zaslal do meziresortního připomínkového řízení. Ťokův nástupce Vladimír Kremlík (za ANO) letos v červnu návrh nových bodů představil odborné veřejnosti. MD tehdy informovalo, že vládě bude nový systém zaslán ke schválení do konce podzimu.

Jak ale nyní Právu řekla mluvčí MD Lenka Rezková, letos se tak už nestane. „Ministr sdělil, že do vlády by to chtěl předložit do konce března příštího roku. Stále se ještě vypořádávají připomínky z meziresortního řízení,“ vysvětlila.