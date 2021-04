Z dvou milionů testů na školách tisíc pozitivních. Není to zbytečné, míní Dušek

Návrat části dětí do škol se zatím negativně neprojevil, ale testování má smysl. Z více něž dvou milionů testů, které byly od 12. dubna provedeny v rámci testování žáků ve školách, bylo pozitivních 1057. Ve stejné době do 27. dubna mělo pozitivní test celkem 2998 dětí mezi pěti a 11 lety. Ve středu to na jednání školského výboru uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.