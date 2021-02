Vystrčil: Babiš chtěl ODS rozdělit

Premiér Babiš řekl, že ho mrzí váš dopis vládě, kde píšete, že nemůže vyhlásit nouzový stav proti vůli Sněmovny ani na popud hejtmanů. Uvedl, že zřejmě nemáte zájem řešit situaci v ČR. Co vás vedlo k jeho napsání?

Mě zase mrzí vyjádření pana premiéra Babiše. Jinými slovy říkal, že není potřeba, aby se dodržovala Ústava a vláda se podle ní chovala. Také mě mrzí chování vlády, protože jsem přesvědčen, že mohla zvládnout současnou situaci i bez dalšího nouzového stavu přijímáním například různých opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Samozřejmě by pak musela tato opatření vysvětlovat a zdůvodňovat, což se jí asi moc nechce.

Naopak chce za každou cenu vyhlásit nouzový stav, což samozřejmě možné je, ale je třeba, aby se domluvila s Poslaneckou sněmovnou. Pokud tak neučiní, říká tím premiér jinými slovy, že si ho může vyhlásit kdykoliv a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Podle mě je to nebezpečné a mohl by vzniknout precedens. Mojí povinností bylo upozornit na to, že se vláda zachovala s velkou pravděpodobností protiústavně.

Ministryně financí Schillerová (za ANO) ale uvedla, že se vláda opírá o novou skutkovou podstatu, a sice žádost hejtmanů s tím, že to posuzoval tým právníků. Nestačí to? O jaké posudky se opíráte vy?

Opírám se o posudky ústavních právníků, kteří vystupovali například v České televizi, mluvil tam o tom například pan profesor Kysela nebo pan docent Wintr, a dále jde i o názor advokátů, jako je pan Dostál, který už napadal nějaká opatření vyhlášená vládou a uspěl. Problém je, a to uznávám, že je toho času velmi málo.

Vy jste ČT zase řekl, že nyní vyčkáte na reakci poslanců, kteří mohou stav nouze buď zrušit ve Sněmovně, či také podat ústavní žalobu. Jak byste postupoval na jejich místě?

Nejsem poslanec, ale jsem přesvědčen, že bych se především snažil v rámci toho prvního jednání s vládou domluvit. Pokud tady máme velmi obtížnou situaci, je potřeba se domlouvat. Že se to nepovedlo, je ale podle mého názoru především vina vlády. Co to se týká poslanců, choval bych se během hlasování asi trošku jinak, než se chovali poslanci. Věřím, že kdyby se jednalo o Senát, nedostali bychom se do této situace, ale dokázali bychom to řešit.

Jak?

Snažil by se za každou cenu sednout ke stolu…

Ale zástupci opozičních stran u stolu s premiérem seděli, a to naposledy ve čtvrtek dopoledne před hlasováním.

Ale jednání se dá přerušit, a tak dále. Je tam spoustu možností, jak se dá pokračovat. Ale mám trochu pocit, že si pan premiér nevěděl rady a chtěl to dotáhnout do té situace, kdy nebude prodloužení schváleno, aby ukázal, jak to celé umí zařídit jinak. Dalo se to možná maličko předvídat. Ale to jsou moje spekulace. Po bitvě je každý generálem.

Mluvil jste o tom, že by stačil zákon o ochraně veřejného zdraví. O prodloužení však požádali vládu i hejtmani ODS.

Ale co měli jiného dělat? Další možnost byla, že část hejtmanů požádá, a část ne, a vznikla by dvourychlostní Česká republika. V tom okamžiku bychom tu měli naprostý zmatek, a to přece nemůžou hejtmani dopustit. Takže nakonec jim nezbylo nic jiného než se domluvit na jednotném postupu. Nemám z toho žádnou radost, ale musím říct, že je chápu. Byli do toho dotlačeni panem premiérem, který se rozhodl, že tímto způsobem bude postupovat. Je to zejména ostuda vlády, která není schopná vyjednat většinu v Poslanecké sněmovně.

Nemůže to ale veřejnost nyní vnímat tak, že zatímco se poslanci nedokázali dohodnout, hejtmani ano?

To, co chtěla opozice v Poslanecké sněmovně, je to samé, co chtěli po panu premiérovi hejtmani. Jim to slíbil a vyšel jim vstříc a udělal to proto, že dělá politiku. Nestará se o zdraví lidí nebo o občany. Věděl, že pokud bude takto postupovat, vrazí klín mezi ODSácké hejtmany a vedení strany, stejně tak u STAN, a tak dále. A ještě vykládá, jak zachraňuje Českou republiku. Přitom je to naopak – porušil Ústavu a dohodl se až v okamžiku, kdy to pro něj bylo výhodné. Nejde mu o zdraví lidí, ale pouze o to, aby byl slavný, všechno zařídil on, a pokud možno aby rozbil jednotu stran, které mu konkurují. To je jeho cíl.

Podařilo se panu Babišovi vrazit klín mezi ODS?

To uvidíme. Doufám, že si to dokážeme nějak vysvětlit.

Zatímco ale váš předseda Petr Fiala ruší nouzový stav, jihočeský hejtman Martin Kuba ho znovu zavádí. Neposiluje tohle hlasy o tom, že ho po volbách nahradí i v čele ODS?

Nemyslím si to. Teď se máme starat o to, jak zvládnout společně pandemii a nerozbíjet a neprovokovat se navzájem. To, co bude s Kubou nebo Fialou, teď, prosím, neřešme.

V případě, že by tedy Sněmovna nereagovala, jsou pro podání ústavní žaloby nutné podpisy alespoň 10 senátorů. Máte je?

Bavíme se o tom. Jak jsem řekl, bylo by dobré počkat, co udělá Sněmovna, a potom reagovat. Když jsem to teď ale s některými právníky probíral, tak je zřejmé, že je to velmi obtížné. Nouzový stav je vyhlášen na 14 dní, a než Ústavní soud rozhodne, bude dávno po něm. Záleží, jakým způsobem se teď zachová Sněmovna, a zda ho případně za dva týdny prodlouží. Všechny možnosti jsou nyní otevřené.

Na začátku února senátorský klub STAN zároveň avizoval, že se chystá napadnout přiměřenost samotných opatření, které vláda vyhlásila v rámci nouzového stavu. Vy byste se přidal?