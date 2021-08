Výjezdy ministrů by mohly být brány jako součást kampaně

Současné výjezdy členů vlády do krajů by mohly být problematické z pohledu vedení volební kampaně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. V pondělí to řekl Tomáš Hudeček, člen vedení brněnského úřadu, který dohlíží na financování stran a hnutí. Úřad podle něj tyto výjezdy sleduje.