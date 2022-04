Vyhnánek o milosti pro Baláka: Kontroverzní je slabé slovo

Jak hodnotíte rozhodnutí prezidenta udělit milost řediteli LSL Miloši Balákovi?

Je potřeba rozlišovat čistě právní stránku a stránku vhodnosti. Prezident právně má možnost udělit milost. Čistě z formálního hlediska je to korektní, nicméně z hlediska principů právního státu je to na pováženou. Nebál bych se použít výraz skandální, jde totiž zjevně o udělení milosti osobě, která je blízkým spolupracovníkem kanceláře prezidenta republiky.

Bylo odůvodnění Hradu dostatečné?

Odůvodnění je až neuvěřitelné. Institut milostí je relikt monarchický. V právním řádu je akceptován, protože se nezneužíval nebo nenadužíval. Pokud by se takto ale využíval do budoucna pravidelně, tak práce justice nemá žádný smysl. Z principiálního hlediska těžko nacházím slov.

V čem se tato milost liší od předchozích Zemanových milostí, které byly kontroverzní? Ať už v případě dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, či podnikatele Pavla Podroužka, který přes údajnou vážnou nemoc nadále podnikal?

Tady si myslím, že kontroverzní je slabé slovo. Pokud udělujete milost svému spolupracovníkovi, tak v tom je možný střet zájmů. Nemyslím ve smyslu zákona o střetu zájmů, ale skutečně tam prezident nevystupuje jako nezávislý arbitr. Vtírá se tu myšlenka, že sleduje vlastní zájmy, že je to otázka kamarádství, vztahů. To je něco, čím se víc vymyká.

Dostáváme se do poměrů zkorumpovaných států

Překvapilo vás to?

Nechci znít naivně. Věděl jsem, že je to varianta, ale říkal jsem si, že se to snad nestane. Ten případ mě přesvědčil o tom, že limity se hledají velice těžko. Dostáváme se do poměrů zkorumpovaných států. Ústava počítá s tím, že ve veřejných funkcích budou zodpovědní loajální lidé, kteří chápou princip sebeomezení. Pokud tam nesedí, tak se děje to, co teď vidíme.

Jak hodnotíte amnestii, kterou na konci svého mandátu vyhlásil Václav Klaus?

Netroufám si hodnotit politické pozadí této amnestie, ale z právní povahy jako problematická spoustě lidí včetně mě přišla abolice – zastavení trestního stíhání, článek dva amnestie. Ten se velice negativně dotkl celé řady poškozených. U amnestie je mnohem složitější rozkrývat její pozadí, a byť se objevovaly různé spekulace, tak je obtížné říct, že byla vyhlášena, aby pomohla nějakému konkrétnímu člověku.

U Zemanovy milosti jde o zjevné porušení principu právního státu, bije do očí. Přestože amnestie byla problematická a ztížila přístup ke spravedlnosti celé řadě poškozených, tak účelovost, byť ji někteří mohou tušit, je mnohem těžší s jistotou najít.

Měla by se kvůli tomu měnit Ústava?

První varianta, jak se na tohle dá reagovat, je radikální. V rámci ní bychom si mohli říct, že prezidentská milost je institutem, který nepotřebujeme, a zrušit ho úplně. Druhá varianta by byla podobná jako v případě abolice, tedy zásahu do běžícího trestního stíhání, a vázala by se na podmínku kontrasignace premiérem i pro udělení milosti po pravomocném odsouzení. To je konzervativnější varianta, jak tento problém řešit.

Ještě tu máme třetí cestu – říct si, že se to už pravděpodobně opakovat nebude a do volených funkcí budeme volit zástupce, kteří se chovají zodpovědněji a více s úctou k justici a principům právního státu. Ve spoustě států a fungujících demokracií to funguje – mají v Ústavě určité možnosti, ale nezneužívají je.

Podlamuje prezident právní stát a důvěru k němu?

Rozhodně. Institut milosti vnáší určitou lidskost a citlivost do systému práva, který může být příliš strohý. Někdy máme pochopení pro člověka, který něco spáchal. Typicky, kdy si už takříkajíc „odseděl“, anebo v případech, kdy jde o zcela výjimečnou situaci, někdo je vážně nemocný a jsou tam zvláštní rodinné problémy.

Jenže pokud bychom to brali tak, že jde o žolíka, který může prezident použít, aby svého kamaráda nebo politického sympatizanta dostal z vězení, tak je to podlomení právního státu. Ten spočívá v tom, že máme měřit všem stejně. Pokud takto prezident rozhoduje, tak ukazuje, že odpovědnost za porušení práva je něco, co někdo musí podstoupit a jiný ne. To je z hlediska vnímání role práva ve společnosti úplně devastující.

V USA končící prezident pravidelně omilostňuje některé lidi, dokonce i své někdejší sponzory. Jaké to má dopady na právní stát?