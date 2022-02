Výběrová řízení na vedení Lesů ČR provází netransparentnost. Vládu tepe i Milion chvilek

Organizacím se nelíbí utajování jmen pěti přihlášených uchazečů o funkci šéfa zřejmě nejbohatšího státního podniku. Kabinetu premiéra Petra Fialy v otevřeném dopise adresovaném ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL) připomínají, že v preambuli vládního programového prohlášení je deklarováno, že vláda bude dělat politiku otevřenosti a transparentnosti.

„Protože jde o veřejný majetek, navíc zásadního významu pro zajištění výše uvedených funkcí krajiny a života v krajině, je nezbytné, aby všechny kroky počínaje výběrem nového ředitele byly transparentní a veřejné,“ píše se v dopise.

Například s Milionem chvilek přitom současné vládní strany v minulém volebním období ještě jako opozice souzněly v kritice kroků tehdejšího Babišova kabinetu.

Výběrové řízení na generálního ředitele skončilo v neděli 16. ledna a přihlásilo se do něj pět uchazečů. Ani do této chvíle ovšem resort zemědělství jména nezveřejnil a není jasné, zda a kdy tak učiní. Ředitel by měl být podle dřívějších vyjádření jmenován do konce února. Mluvčí ministerstva zemědělství, pod které Lesy ČR spadají, Vojtěch Bílý tajnosti obhajuje ochranou osobních údajů přihlášených.

Novinky požádaly o zhodnocení postupu Lesů ČR Davida Ondráčku, bývalého ředitele Transparency International, který se navíc k dění okolo „velkých lesů“ před pár dny vyjadřoval a taktéž žádal uveřejnění jmen uchazečů.

Utajování jmen kvůli GDPR? Liché

„Celý proces mi přijde vrcholně neprůhledný a okolnosti zvláštní. Působí to, že se vše odehrává někde v zákulisí. Politicky do toho není jasné, jestli to má opravdu v rukou ministr zemědělství Nekula, nebo to rozhoduje ministr (práce a sociálních věcí Marian) Jurečka. Působí to dojmem, že máme dalšího dvojministra,“ míní Ondráčka.

Odmítá také zdůvodnění utajení jmen kvůli GDPR. „Vymlouvat se na ochranu osobních údajů při zveřejnění jmen uchazečů na generálního ředitele strategické státní firmy nebo na manažerské pozice je nesmysl. Není jediný důvod nezveřejnit všechna jména, koncepce a základní informace z životopisů,“ míní Ondráčka.

Jak již minulý týden Novinky napsaly, nejvážnějším kandidátem na funkci je trestně stíhaný Daniel Szórád, který už v minulosti podnik řídil a v roce 2018 byl odvolán kvůli nezvládnutí kůrovcové kalamity. Mezi dalšími přihlášenými by měli být současný pověřený ředitel Jiří Groda, podnikatel ze Vsetínska Vít Zgarba, bývalý šéf libereckého krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičar nebo bývalý ekonomický náměstek Daniel Vlkanova.

„Když se podívám na uchazeče, tak tři z nich jsou blízce napojení na lidovce. Dělá to na mě dojem výběru mezi lidoveckými koňmi,“ dodal Ondráčka.

Lesy ČR, které obhospodařují šestinu plochy Česka a zhruba polovinu všech lesů v zemi, hledají generálního ředitele i všechny čtyři úsekové ředitele poté, co na konci prosince lidovecký předseda Jurečka, tehdy dočasně pověřený vedením resortu zemědělství, odvolal z funkce někdejšího šéfa podniku Josefa Vojáčka. Po tomto kroku odešli i všichni čtyři náměstci.

Podivnosti i okolo výběrového řízení na další ředitele

Také druhé výběrové řízení na zbylý management provází netransparentnost a podivné kroky. Výběr měl původně skončit současně s výběrovým řízením na ředitele podniku, tedy v neděli 16. ledna. O den později ovšem byla zveřejněna informace, že lhůta pro podání přihlášek se prodlužuje do 16. února, a to přesto, že se v původním časovém okně přihlásilo 23 uchazečů.

O prodloužení lhůty bylo rozhodnuto podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové dva dny před vypršením lhůty, v pátek 14. ledna. Celý víkend se ale nic nedělo, uchazeči posílali dále přihlášky do nedělní uzávěrky a až v pondělí bylo prodloužení oznámeno.

„Lhůtu jsme posunuli, protože by nově jmenovaný generální ředitel měl být ve výběrové komisi na management a podle ministerstva zemědělství bude jmenován do konce února,“ napsala v reakci Jouklová.

Čekali, že o řediteli bude jasno dříve. To ale nemělo být možné

To, že by ředitel měl mít možnost zvolit své náměstky, je nasnadě. „Předpokládali jsme, že jméno generálního ředitele bude zveřejněno dříve. S ohledem na to jsme řízení prodloužili,“ doplnila dále mluvčí.

„Pokud razí cestu, že generální ředitel by si měl vybrat náměstky, tak to nemohou vypsat na stejný termín a dělat to paralelně. Manévry, že posouvají výběr o měsíc, nedávají smysl,“ zhodnotil krok exředitel protikorupční organizace Ondráčka.

Tyto odpovědi ovšem budí další otazníky. Předpoklad, že si ředitel bude chtít vybrat své náměstky, musel být jasný již před vypsáním řízení. Jako nelogický se tedy jeví původní souběžný konec obou řízení a prodloužení termínu až po obdržení většiny nabídek, nikoliv už před samotným vypsáním soutěže.

Dále pak argument, že úředníci předpokládali dřívější zveřejnění jména generálního ředitele, vyznívá podivně, jelikož termíny uzávěrek byly předem dané a výběrová komise, která je nezávislá, zasedá až po skončení lhůty. Vědět dříve než 16. ledna jméno ředitele by naznačovalo, že již bylo předem rozhodnuto. I kvůli těmto věcem nelze vyloučit, že by někdo z neúspěšných uchazečů mohl výběrové řízení napadnout pro netransparentnost.