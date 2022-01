Horkým kandidátem na šéfa Lesů ČR je jejich trestně stíhaný exředitel

O nejvyšší funkci má zájem pět lidí, a ačkoliv dosud nebyla jména odtajněna, nejvýraznějším kandidátem má být právě bývalý ředitel Szórád.

Toho podle informací Novinek podporuje předseda lidovců, vicepremiér vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, jenž v době Sobotkovy vlády zastával funkci ministra zemědělství a se Szórádem coby šéfem Lesů ČR spolupracoval.

„Já nikoho nikam netlačím. Je to vyloženě kompetence pana ministra zemědělství,“ komentoval informace Novinek od řady zdrojů sám Jurečka a odkázal na současného šéfa resortu, kterým je jeho spolustraník Zdeněk Nekula.

Na dotaz, zda by se podle něj měl v případě úspěchu stát šéfem významného státního podniku trestně stíhaný člověk, reagoval slovy: „Nebudu to vůbec hodnotit. Není to moje personální agenda.“

Novinky se pokusily získat také Szórádovo vyjádření. „O čem bychom se spolu měli bavit?“ dotázal se exředitel. Jakmile padl dotaz na jeho účast ve výběrovém řízení, zavěsil.

O Szóráda se zajímá policie

Szórádovým počínáním v pozici ředitele Lesů ČR se zabývá také policie. V únoru 2021 jej detektivové obvinili z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy. Toho se měl dopustit tím, že v roce 2017, v době kůrovcové kalamity, kdy klesly ceny dřeva, umožnil firmám revidovat smlouvy a nakupovat dřevo od Lesů ČR levněji, než měly podle původně uzavřených smluv. Tím měl podnik přijít o značnou část zisků.

Nejvyšší státní zastupitelství tuto část obvinění v dubnu 2021 zrušilo pro nedostatek důkazů.

Szórád ale zůstává stíhán pro podvod, kterého se měl dopustit porušením konkurenční doložky. V půlroční ochranné lhůtě, kdy mu Lesy ČR ještě vyplácely plat, podle policie začal spolupracovat se soukromou Lesní společností Trhanov, kde podle zdrojů redakce působí dodnes. Podvod mají dokazovat jednak maily, ve kterých za společnost vystupoval, a také svědci.

Szórád obvinění odmítá. „Po odchodu z Lesů ČR jsem dostal pracovní nabídku, podali jsme si ruku. Řekl jsem, že můžu začít až ve správný čas. Nic podepsáno nebylo, žádné benefity ani peníze od soukromých firem jsem nedostával,“ řekl Hospodářským novinám.

Jak uvedly minulý týden Lidovky.cz, a potvrdily to zdroje Novinek, věc by se mohla vyřešit tím, že by Szórád peníze, které v období konkurenční doložky od Lesů dostal, vrátil.

Dozorující státní zástupce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze má v této věci na stole návrh na obžalobu, zatím o ní nerozhodl.

Szórádův kůrovec

Szórád působil v čele Lesů ČR mezi roky 2014 a 2018, kdy byl odvolán tehdejším ministrem zemědělství Jiřím Mílkem (za ANO). Do čela podniku ho jmenoval někdejší šéf resortu Jurečka, který z funkce odešel v roce 2017.

Vaz Szórádovi zlomilo hlavně nezvládnutí kůrovcové kalamity. Podle zákulisních informací patřil spíše k té skupině lidí, která razí přírodní cestu, tedy aby se s problémem příroda vypořádala sama. Katastrofa přerostla ale do nebývalých rozměrů. Situaci firmy ztížilo i to, že byly téměř vyschlé rezervní fondy, které se v lesnictví používají pro nejrůznější nenadálé výdaje, jako jsou například právě kůrovcové či větrné kalamity. Od roku 2013 do roku 2018 totiž Lesy poslaly do státního rozpočtu ze svých rezerv 30 miliard korun.

V roce 2018, kdy do čela podniku nastupoval po Szórádovi Josef Vojáček a kůrovcová kalamita kulminovala, disponovaly Lesy podle účetních uzávěrek pouhými přibližně 800 miliony korun oproti miliardám před začátkem odsávání financí do státní kasy. Pro srovnání, zhruba desetkrát menší Vojenské lesy a statky spadající pod ministerstvo obrany měly v té době na zvládání kůrovcové kalamity asi 1,5 miliardy korun.

Uchazečem je i někdejší ekonomický ředitel

Kromě Szóráda se do výběrového řízení podle informací Novinek přihlásili také současný pověřený ředitel Lesů ČR a někdejší lesní správce ve Vítkově na Opavsku Jiří Groda, který to před pár dny potvrdil serveru Seznam Zprávy. Mnoho šancí na úspěch mu ovšem přisuzováno není. Dalším zájemcem je Ludvík Řičař, který v minulosti šéfoval libereckému krajskému ředitelství lesů ČR, či ředitel vsetínské společnosti Foresta Vít Zgarba.

Posledním přihlášeným by pak měl být Daniel Vlkanova, který působil na pozici ekonomického ředitele Lesů ČR po nástupu Vojáčka. Toho koncem prosince zbavil funkce Jurečka, který byl krátce pověřen vedením resortu zemědělství, jelikož Nekula měl v době jmenování vlády covid. Jurečka krok zdůvodnil neefektivní reorganizací firmy, v rámci které Vojáček nahradil jedenáct krajských ředitelství sedmi oblastními.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý na dotaz, zda mezi požadavky na potenciálního šéfa podniku byly podmínka trestní bezúhonnosti či zda by získání postu znemožňovalo probíhající trestní stíhání uvedl: „Jednou z podmínek byl samozřejmě výpis z rejstříku trestů.“ Tuto podmínku by tedy Szórád stále splňoval. Jelikož doposud nepadlo žádné odsuzující pravomocné rozhodnutí, má trestní rejstřík čistý. „V českém právu platí presumpce neviny,“ doplnil Bílý.