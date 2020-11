Vozit postele do nemocnic dá zabrat, říká hasič

„Doposud nejvíc postelí pro intenzivní péči i pro standardní péči jsme rozvezli do nemocnic v Jihomoravském kraji, velkou dodávku lůžek jsme vezli i do Plzeňského a Jihočeského kraje,“ řekl Právu brigádní generál David Kareš, zástupce velitele záchranného útvaru hasičského záchranného sboru.

„Jedna postel pro intenzivní péči váží 180 kilogramů. Je plná elektroniky a my samozřejmě nechceme, aby se poškodily. Často proto s nimi manipulujeme ručně, což je docela fuška,“ přibližuje David Kareš. Do nemocnic po celém Česku takto rozvezli přes 500 lůžek.

„V současnosti je to naše každodenní činnost, musíme přitom ovšem zvládat i naše běžné úkoly. My jako záchranný útvar jsme například byli nasazeni během povodní nebo jsme se podíleli na hašení rozsáhlých požárů skládek,“ vypočítává hasič. Na převážení materiálu se podílí přibližně 140 lidí.

Hasiči i jejich technika současné vytížení podle něj zvládají. „Nálož práce je vyšší a lidí je kvůli covidu méně. Ačkoli to zní jako klišé, přesně pro takové situace byly tyto složky vytvořeny a lidé s tím do té práce šli. Zkrátka je to potřeba, tak se to udělá. Bereme to jako službu občanům, kterou děláme s plným nasazením, a nikdo o tom nediskutuje,“ uzavírá Kareš.