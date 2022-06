Vondráček: Jde o prorůstání organizovaného zločinu do hnutí STAN

„Hnutí STAN stále nedochází, o čem se tu bavíme. Bavíme se tu o organizovaném zločinu a prorůstání organizovaného zločinu do politického hnutí (STAN). To není jen skandál, to už se pohybujeme v trestně-právní rovině,” prohlásil v nedělní diskusi na CNN Prima News místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

„Musím to považovat za nehoráznost. Jedná se pouze o jednotlivce, pana Hlubučka. Ten je obviněný, nikdo jiný ze STAN obviněn není,” odmítla nařčení ohledně prorůstání organizovaného zločinu do STAN Kovářová.

„Je mi to líto. U Petra Hlubučka to mohu považovat za zradu, jak jsme ho znali z jeho působení v Lysolajích a magistrátu, tak za ním byly výsledky. O to je to větší zklamání. Bylo to selhání jedince, a ne systému. Ve STANu je spousta lidí, kteří pracují na radnicích, máme vynikající poslance. Nás to velmi mrzí,” řekla.