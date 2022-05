Volby by vyhrálo ANO, část vládních stran by neuspěla

Volby by vyhrálo hnutí ANO s 27,5 procenty. Druhou příčku by bralo vládní ODS s odstupem 1,5 procentního bodu. Do Poslanecké sněmovny by se naopak nedostaly vládní KDU-ČSL a TOP 09. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.