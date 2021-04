Volby by vyhráli Piráti se STAN

Na třetím místě by se podle Ipsos umístila koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s výsledkem 20,9 procenta. Právě pro toto opoziční spojenectví agentura Ipsos volební průzkum realizovala. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, které by nyní volilo 9,5 procenta lidí.