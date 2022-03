Volby by vyhrála koalice SPOLU. Ze stran vede ANO stíhané ODS

Sněmovní volby by podle únorového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrála koalice SPOLU s 32,5 procenta hlasů před druhým hnutím ANO. Pokud by strany kandidovaly samostatně, nejvíce hlasů by získalo ANO s 25 procenty hlasů následované ODS, která by od voličů získala 21 procent. Do Sněmovny by se dostaly všechny stávající strany.