Vojtěch: Vakcína Pfizer pro děti od dvanácti let by mohla být dostupná v září

Vakcína od firem Pfizer/BioNTech by od září mohla být k dispozici praktickým lékařům pro děti od dvanácti let. Teď se soutěží distributor, který by to mohl zajistit. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který se v neděli nechal očkovat proti koronaviru v ústeckém velkokapacitním očkovacím centru.