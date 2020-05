Vojtěch: Roušky budou i po skončení nouzového stavu

Lidé by ale i tak museli nosit roušky místech kde se koncentruje hodně lidí, tedy například v prostorách MHD nebo v obchodech. „Nemá to být ale vázáno na nouzový stav,” přiblížil Vojtěch.

Reagoval tím na středeční výrok prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. Ten na Twitteru napsal, že se Ústřední krizový štáb shodl na tom, že s koncem nouzového stavu skončí také povinnost nosit roušky. To by bylo 17. května.

Ministr Vojtěch ve středu také naznačil, že by se od 25. května mohly konat akce s účastí do 500 osob. „Je to hranice, která je akceptovatelná," řekl. Podle aktuálního, vládou představeného harmonogramu se pak mohou od 11. května konat akce do 100 osob.