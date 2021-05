Vojtěch: Není to nic, po čem jsem toužil

Petr Arenberger (za ANO), který v úterý rezignoval na funkci ministra zdravotnictví, zatím zůstane v čele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Novinkám to sdělil nastupující ministr Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že se nejdřív musí seznámit s výsledky kontroly ze strany ministerstev zdravotnictví a financí. Ke svému návratu do čela resortu Vojtěch poznamenal, že to není nic, po čem toužil.