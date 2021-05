Vojtěch musí připravit strategii testování ve školách po letních prázdninách

„Hlavní cíl je návrat dětí do škol 1. září. Na to se musíme s předstihem připravit, a to podstatně lépe než minulý rok,” představil jednu z hlavních priorit resortu zdravotnictví na další měsíce premiér Andrej Babiš (ANO) během tiskové konference po uvedení do úřadu staronového ministra Adama Vojtěcha (za ANO).