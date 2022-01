Vojáci převzali první vozy české výroby

Liberecká jednotka má ještě landrovery z 90. let, které procházejí modernizací. Ty vojákům zůstanou, ale nebudou nasazovány do operací, protože podle vojáků nemohou obstát zejména z hlediska ochrany proti minám a přímé palbě protivníka. Kde a kdy armáda nové vozy poprvé nasadí do ostré akce, nelze podle náčelníka generálního štáb Aleše Opaty říct.